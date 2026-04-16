El presidente libanés mantiene una llamada telefónica con Rubio, pero sin Netanyahu

"Joseph Aoun recibió una llamada del secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, en la que le agradeció los esfuerzos que está realizando Washington para lograr un alto el fuego y su apoyo a todos los niveles", indicó la Presidencia del Líbano en un breve comunicado.

Durante la conversación, Rubio reafirmó al jefe de Estado libanés su compromiso con seguir trabajando para alcanzar un cese de hostilidades con Israel, lo que representaría un "paso previo" a la paz y estabilidad en el país mediterráneo, de acuerdo con la nota emitida por el órgano presidencial.

El secretario de Estado estuvo presente el martes en la reunión celebrada en Washington entre el embajador israelí en Estados Unidos, Yechiel Leiter, y su homóloga libanesa, Nada Hamadeh Moawad, la primera en un proceso que busca poner fin a la actual guerra en el Líbano.

Beirut busca un alto el fuego antes de continuar con conversaciones más detalladas, contexto en el que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, había anunciado para este jueves una conversación entre "los líderes" de Israel y Líbano.

"Estamos intentando dar algo de espacio para respirar entre Israel y el Líbano. Ha pasado mucho tiempo desde que los dos líderes han hablado, como 34 años. Mañana sucederá. ¡Genial!", escribió Trump en su cuenta de Truth Social.

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La llamada, que se esperaba incluyera a Netanyahu, habría sido rechazada por Aoun, de acuerdo con medios locales, aunque la Presidencia del Líbano no se ha pronunciado oficialmente al respecto.