El presidente sirio y el líder de las FSD se reúnen para debatir el acuerdo de integración

También acudieron a la reunión el ministro sirio de Exteriores, Asaad al Shaibani, y la copresidenta del Departamento de Relaciones Exteriores en la autoproclamada Administración Autónoma Democrática del Norte y Este de Siria (AADNES), Ilham Ahmed, informó la agencia oficial de noticias del país, SANA.

Según el medio, el objetivo de la conversación fue debatir cómo "completar el proceso de integración en las instituciones estatales".

A finales del pasado enero la alianza armada y el Gobierno sirio alcanzaran finalmente un acuerdo sólido para integrar en las estructuras estatales las regiones hasta entonces administradas por los kurdosirios en el noreste del país, un pacto mediado por Washington.

El acuerdo, que se produjo tras el estallido de fuertes enfrentamientos armados entre las partes, incluye la adhesión de las instituciones locales autónomas al sistema nacional y la incorporación de al menos cuatro brigadas conformadas por miembros de las FSD al Ejército sirio.

Damasco y los kurdosirios buscaban una fórmula para unificar el territorio nacional desde el derrocamiento del régimen de Bachar al Asad a finales de 2024, pero aún prevalecían los desacuerdos en varios aspectos hasta que a comienzos de este año comenzó la escalada en el norte del país.