España celebra la tregua en Líbano: "No habrá estabilidad real sin algo el fuego"

Albares se refirió al anuncio de tregua durante la presentación en el Instituto Cervantes del libro 'Viaje a un Nuevo Mundo' de los periodistas Esteban Hernández y Enric Juliana, donde aportan sus claves para "entender el desorden mundial".

Si bien aplaudió el alto el fuego, el ministro también advirtió de que sobre la mesa también está "otra opción", la de los 10.000 soldados estadounidenses dirigiéndose al estrecho de Ormuz.

Albares recalcó que España se ha situado desde que estalló este conflicto en Oriente Medio "al lado del diálogo y la diplomacia y en el no a la guerra, al lado del derecho internacional y no al lado de la fuerza, y a favor de la paz y la estabilidad frente al caos".