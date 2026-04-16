España participará en la reunión convocada por Macron y Starmer para desbloquear Ormuz

Macron y Starmer copresidirán esta conferencia que reunirá por videoconferencia a países "no beligerantes" dispuestos a colaborar en una misión "puramente defensiva" para restablecer la libertad de navegación en el estrecho de Ormuz cuando las condiciones de seguridad lo permitan", según indicaron fuentes del Palacio del Elíseo (sede de la presidencia francesa).

El pasado 2 de abril se celebró una cumbre virtual organizada por Reino Unido con la participación de unos 35 países para buscar fórmulas conjuntas que contribuyan al restablecimiento de la navegación por el Estrecho de Ormuz, en la que España no participó.

Por otra parte, el ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, en un acto hoy en Madrid para homenajear a los españoles desaparecidos durante la dictadura argentina, volvió a hacer un llamamiento este jueves a Israel a "acudir de buena fe al diálogo con Líbano, a cesar esa guerra contra un Estado soberano".

Albares, que insistió en que el Líbano tiene que ser parte del alto el fuego, hizo referencia también a la guerra en Ucrania, que ayer sufrió uno de los mayores ataques desde el inicio de la invasión rusa en febrero de 2022, que el responsable de la diplomacia española condenó y consideró que demuestra que Rusia "no tiene ninguna intención de darle una oportunidad a la paz".

Y recordó que en todos los escenarios la política exterior de España es animar a la negociación y al alto el fuego.