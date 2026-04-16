España rechaza participar en una intervención militar en el estrecho de Ormuz

El presidente francés, Emmanuel Macron, y el primer ministro británico, Keir Starmer, copresidirán esta conferencia que reunirá por videoconferencia a países "no beligerantes" dispuestos a colaborar en una misión "puramente defensiva" para restablecer la libertad de navegación en el estrecho de Ormuz cuando las "condiciones de seguridad lo permitan", según indicaron fuentes del Palacio del Elíseo.

Fuentes del Ejecutivo aseguran que la postura de España es clara: está preocupada por la situación en Ormuz y defiende el derecho a la libre navegación, pero "se mantiene firme en su postura de oponernos a participar en ninguna operación militar que pueda desarrollarse vinculada a la guerra de Irán y esto incluye una intervención en el Estrecho de Ormuz".

El Gobierno español, añaden las fuentes, "se mantiene abierto a que, cuando acabe la guerra y siempre bajo el paraguas de la ONU, se pueda promover una operación amparada por Naciones Unidas para garantizar la seguridad en el Estrecho".

En nombre de España participará en la reunión el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ya que este viernes el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, preside junto al presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, la primera cumbre bilateral entre ambos países en Barcelona.