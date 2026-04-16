Estados Unidos deporta a 91 migrantes irregulares a Cuba

Este grupo -integrado por 76 hombres y 15 mujeres- llegó al aeropuerto internacional José Martí de La Habana.

Dos de los migrantes devueltos "fueron trasladados al órgano de investigación por encontrarse como presuntos comisores de hechos delictivos antes de salir del país", indicó el comunicado publicado en las redes sociales.

Además, detalló que suman 530 los cubanos retornados a la isla en los primeros cuatro meses de 2026, en 14 operaciones desde distintos países de la región.

Las autoridades cubanas también subrayaron que ratifican "su compromiso con una migración regular, segura y ordenada", al tiempo que reiteraron "el peligro y las condiciones de riesgo para la vida que representan las salidas ilegales del país".

Cuba recibió 1.669 migrantes irregulares desde Estados Unidos y otras naciones de la región en 2025, según informó el Minint.

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Los Gobiernos de Cuba y Estados Unidos tienen un acuerdo bilateral para que todos los migrantes que lleguen por mar al territorio estadounidense sean deportados de vuelta al país caribeño.

Por otro lado, los vuelos de deportación que estaban suspendidos desde 2020 fueron retomados a finales de abril de 2023 principalmente para los cubanos considerados "inadmisibles", tras estar retenidos en la frontera con México.

Durante el periodo fiscal 2025 (del 1 de octubre de 2024 al 30 de septiembre de 2025), llegaron a Estados Unidos un total de 33.056 cubanos, de acuerdo con datos de la Oficina de Aduanas y Protección de Fronteras de ese país (CBP, por sus siglas en inglés).

La cifra representa un desplome drástico en comparación con el año fiscal 2024 cuando llegaron 217.615 cubanos, debido al endurecimiento de las políticas migratorias.

Cuba registra desde hace más de seis años una grave crisis económica, marcada por el colapso de la infraestructura energética, desabastecimiento de combustible y alimentos, y una elevada inflación, lo que ha generado un éxodo migratorio masivo sin precedentes.