FundéuRAE: “despavimentar” y “depavimentar”, formas posibles

En las noticias aparecen en ocasiones estas formaciones, en especial al hablar de medidas contra el cambio climático: “Una ciudad estadounidense está “despavimentando” sus calles para combatir el calor”, “Han logrado depavimentar 33 000 metros cuadrados” o “Despavimentada la ciudad para mitigar el calentamiento global y expandir el área verde”.

A partir del verbo “pavimentar”, cuyo significado en el diccionario académico es el de ‘revestir el suelo de un lugar con ladrillos, losas u otro material’, y el prefijo de sentido negativo “des-”, se ha creado “despavimentar”, en referencia a la acción de eliminar pavimento. Esta opción presenta la forma “des-”, que es en general la mayoritaria y preferida en el uso para aludir a una acción contraria a otra. Aun así, se documenta asimismo la variante con “de-”, también adecuada.

Dadas las voces “pavimentación” y “pavimentado”, los sustantivos derivados de estos verbos son “despavimentación” y “despavimentado”, o “depavimentación” y “depavimentado”, mejor que el extranjerismo “depave”, propio del inglés.

Además, como términos en cuya formación se aprecia de forma clara el sentido que se quiere transmitir, se podría prescindir del resalte (cursiva o comillas) en ejemplos como el primero.

Finalmente, se recuerda que estos verbos no son apropiados, en cambio, en referencia a zonas que simplemente no cuentan con pavimento, para lo que lo adecuado sería hablar, por ejemplo, de “zonas sin pavimento” o “sin pavimentar”, como expone la Real Academia Española en su cuenta de X.

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Por todo ello, aunque es más habitual la forma con “des-”, todos los ejemplos del principio son válidos, pero en el primero habría sido preferible prescindir de las comillas.

La FundéuRAE (www.fundeu.es), promovida por la Agencia EFE y la Real Academia Española (RAE), tiene como principal objetivo el buen uso del español en los medios de comunicación.