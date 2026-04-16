Genocida serbiobosnio condenado sufre un derrame y Serbia pide su traslado de La Haya

Dark Mladic, hijo del exmilitar condenado, señaló anoche a la emisora pública serbobosnia RTRS que una doctora le informó sobre el episodio que su padre habría sufrido en su celda. "La situación es muy seria", afirmó.

El exgeneral, de 83 años y jefe del Ejército Serbobosnio durante la guerra de Bosnia (1992-1995), que arrastra desde hace años un delicado estado de salud, sufrió el pasado 10 de abril un derrame cerebral, informó la emisora regional N1.

"Serbia está dispuesta a asumir plena responsabilidad para aplicar todas las garantías necesarias con el fin de proporcionar al general Mladić una atención médica adecuada", aseguró el ministro de Justicia serbio, Nenad Vujic, en un comunicado.

El ministro consideró "inaceptable" y "una violación de los derechos humanos" no autorizar el traslado del condenado.

Mladic fue condenado por crímenes cometidos durante el asedio militar de Sarajevo, que duró casi cuatro años, y por la matanza de Srebrenica, donde más de 8.000 varones musulmanes fueron asesinados en julio de 1995 en pocos días por unidades serbobosnias.

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Años más tarde, el crimen de Srebrenica fue calificado por la Justicia internacional como un acto de "genocidio".

Mladic fue imputado por el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia (TPIY) en julio de 1995, aunque su detención, cerca de Belgrado, no se produjo hasta 2011.

El exjefe militar, que sigue siendo un héroe para algunos en Serbia, fue condenado en 2017 por el TPIY a cadena perpetua.

Mladic recurrió el fallo, pero en 2021 la sala de apelaciones del Tribunal confirmó tanto la condena como la pena, agotando así todas sus opciones legales.