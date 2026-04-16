Golpe a una red de narcos con un macrolaboratorio de cocaína en un pueblo de España

Además de en la provincia de Toledo, en la que está ubicado ese municipio, la operación, de la que se informó este jueves, también se ha desarrollado en Madrid, Vizcaya, La Rioja y Málaga.

En la intervención en el macrolaboratorio de extracción y procesamiento de la cocaína fueron incautadas unas ocho toneladas de harina de maíz donde venía impregnada la droga y 3.500 kilos de precursores, los elementos químicos que se utilizan para extraerla, y ya tenían preparados nueve kilos de cocaína para salir al mercado.

En la nave de Gerindote fueron detenidas tres personas que eran los 'cocineros' de la droga y que se habían desplazado desde Colombia.

Los detenidos trabajaban 24 horas y los siete días de la semana en el macrolaboratorio, en el que se realizaban todos los procesos, desde la extracción al filtrado, prensado y empaquetado. "No salían absolutamente para nada", dijo el coronel de la Guardia Civil de la comunidad de Castilla-La Mancha, José María Gil Armario.

En la operación también se incautaron 170.000 euros (unos 200.250 dólares), cinco armas de fuego, cientos de cartuchos de munición de distintos calibres, tres chalecos antibalas, dos pistolas eléctricas, una máquina de contar dinero, móviles, documentación de interés y vehículos de alta gama.

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En la investigación de blanqueo, la Unidad de Vigilancia Aduanera adoptó medidas cautelares contra siete inmuebles, 17 vehículos y 11 cuentas bancarias de este grupo criminal.

De igual forma, se incautaron cantidades menores de otras sustancias como cocaína rosa, MDMA, poppers, marihuana, 90 comprimidos para la disfunción eréctil y bolsas de paprika exactamente iguales a las que contenía el contenedor incautado en el puerto de Cartagena (Colombia), con casi una tonelada de cocaína, durante la primera fase de la operación.

La intervención en Gerindote tuvo lugar el 11 de febrero. La operación, denominada 'Sircan', se dio por concluida a principios de este mes de abril y de los 13 detenidos, de distintas nacionalidades, seis -cinco hombres y una mujer- han ingresado en prisión, entre ellos el principal cabecilla.