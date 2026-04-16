India debate duplicar el tamaño del Parlamento y reservar el 33 % de escaños para mujeres

La propuesta gubernamental busca aumentar de 543 a 850 los escaños de la Cámara Baja (Lok Sabha) y de aprobarse, la India pasaría a tener la cámara de representantes electos más numerosa del mundo, superando los 650 escaños de la Cámara de los Comunes británica y situándose, en términos absolutos, solo por detrás de la Asamblea Popular Nacional de China (cuyo sistema no es de elección directa).

Este paquete de reformas incluye una redistribución de los distritos electorales basada en los datos actuales de población, un ajuste que daría un peso abrumador a los estados del norte (más pobres y con mayor población), en detrimento de los estados del sur, más prósperos pero con menores tasas de natalidad.

El reparto actual de escaños en la India data de 1973 y permanece congelado basándose en el censo de 1971 pese a que la población casi se ha triplicado desde entonces hasta superar los 1.400 millones de personas. Esto ha generado una anomalía democrática en la que cada diputado representa a una media de más de 2,5 millones de habitantes, una de las cargas demográficas por legislador más altas del mundo.

"Nuestro país está a punto de dar un paso histórico hacia el empoderamiento de la mujer. El respeto a nuestras madres y hermanas es el respeto a la nación, y con este espíritu, estamos avanzando con firmeza en esta dirección", declaró en X el primer ministro, Narendra Modi.

Sin embargo, la oposición acusa al Gobierno de utilizar la reserva femenina como condición para aprobar la delimitación de distritos.

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"El Partido del Congreso apoya plenamente la reserva para mujeres (...), (pero) esta propuesta no tiene relación con eso; es un intento de apoderarse del poder a través de la delimitación", denunció el líder opositor Rahul Gandhi.

Actualmente, las mujeres ocupan alrededor de 14 % de los escaños de la Cámara Baja de la India, una cifra menor que el promedio del 21,5 % registrado en los parlamentos de Asia, según datos de la Unión Interparlamentaria de 2024.

El partido del Gobierno, el BJP, tiene hasta el 18 de abril para lograr la mayoría de dos tercios necesaria para aprobar estos cambios. De prosperar, la reforma reconfigurará las fuerzas de la democracia más poblada del mundo para las próximas décadas.