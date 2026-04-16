Israel permanecerá en el sur del Líbano pese a la tregua, según medios locales

El Canal 12 de la televisión israelí afirma que Netanyahu avisó a sus ministros de que Israel permanecerá en la "zona de seguridad" del sur libanés, como se refiere al perímetro contra el que lanzó una invasión terrestre hasta el río Litani.

Hasta ahora, Israel mantiene cinco divisiones del Ejército participando en la invasión del sur libanés (y una sexta en el Monte Dov, entre los Altos del Golán sirios ocupados y el Líbano), con la mayoría de tropas apostadas próximas a la frontera, pero también con grupos llevando a cabo incursiones a mayor profundidad en el país.

El diario Yedioth Ahronoth explica que las tropas permanecerán en sus posiciones actuales. Fuentes de este periódico afirmaron que las tropas atacarán de inmediato a "cualquier amenaza emergente" durante el alto el fuego de diez días.

Otros medios aseguran que la tregua seguirá un modelo similar a la que estaba vigente entre noviembre de 2024 y el pasado 2 de marzo, cuando se reanudaron las hostilidades entre el grupo chií libanés Hizbulá e Israel.

Durante todo este periodo, el Ejército israelí atacó prácticamente a diario el sur libanés alegando el rearme de Hizbulá, lo que causó cientos de muertos.

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En los últimos días, las fuerzas armadas israelíes y el propio Netanyahu anunciaban la inminente toma de la ciudad de Bint Jbeil (sureste del Líbano), asegurando que era un bastión del grupo chií.

Durante la guerra, el ministro de Defensa, Israel Katz, ha reiterado que Israel mantendría el control del sur del Líbano incluso en caso de tregua.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este jueves que Israel y el Líbano han acordado a partir de hoy un alto el fuego de diez días para lograr la paz, después de sostener "excelentes" llamadas telefónicas con los líderes de ambas naciones.

El presidente estadounidense anunció en un segundo mensaje que invitará a Netanyahu y el presidente libanés, Joseph Aoun, a la Casa Blanca "para las primeras conversaciones significativas entre Israel y el Líbano desde 1983", sin ofrecer de momento una fecha concreta para el encuentro.

Por su parte, la prensa israelí recogió que los ministros del Gobierno de Netanyahu acogieron con indignación el anuncio del alto el fuego, y le reprocharon que Trump lo anunciara antes de que el gabinete lo aprobara.

Según Yedioth Ahronoth, Netanyahu convocó la llamada con su gabinete para comunicarlo con cinco minutos de antelación.