La bolsa de São Paulo vuelve a caer ante la desaceleración de la actividad económica

El Ibovespa, referente de la bolsa brasileña, cerró hoy en los 196.818 puntos básicos. Durante el inicio de la sesión, el parqué llegó a recuperar las 198.000 unidades pero luego encabezó una trayectoria negativa que mantuvo durante todo el jueves.

En el mercado de divisas, el real cerró prácticamente estable, con una leve caída del 0,02 % frente al dólar, que acabó cotizado a 4,993 reales para la venta y 4,992 para la compra en el tipo de cambio comercial brasileño.

La actividad económica, considerado un dato preliminar del Producto Interior Bruto (PIB), retrocedió un 0,3 % en el segundo mes del año con respecto a febrero de 2025, en línea con la desaceleración gradual en la que está inmersa la economía brasileña desde el año pasado.

La empresa estatal Petrobras encabezó este jueves la lista de los valores más negociados del parqué y acabó con una subida del 3,60 %, en el mismo sentido que los precios internacionales del petróleo.

Sin embargo el impulso de la petrolera no alcanzó para amortiguar la caída de otros índices importantes, como las acciones de la minera Vale, que se dejaron un 1,13 %, o las de la aeronáutica Embraer, que cedieron un 3,21 %.

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Los valores de la compañía de bebidas Ambev también sufrieron una baja del 2,53 %, tras aparecer entre las más negociadas del día.

El sector bancario mostró un comportamiento dispar: solo Bradesco logró cerrar al alza, un 0,24 %, mientras que Santander (-0,73 %), Banco do Brasil (-0,49 %) e Itaú (-0,13 %) terminaron en terreno negativo.

Al frente de las ganancias del Ibovespa estuvieron los papeles de la constructora Rossi Residencial (10,62 %) y la energética Equatorial (9,20 %).

Del otro lado, las más perjudicadas fueron la Companhia Celg de Participações (CELGPAR), que registró una caída del 28,83 %, y la productora de cobre refinado Paranapanema S.A. (-15,15 %).

El volumen negociado en la bolsa paulista ascendió a 30.700 millones de reales (unos 6.149 millones de dólares / 5.219 millones de euros), en 3,7 millones de operaciones, según resultados preliminares al cierre de la sesión.