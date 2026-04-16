La OMS denuncia ataques contra dos plantas desalinizadoras en Kuwait

El director general de la organización, Tedros Adhanom Ghebreyesus, informó de ello en una publicación en la red social X, en la que recordó que a finales de marzo se registró otro grave ataque contra la planta desalinizadora más grande en la zona oeste de Doha.

Además de los daños a las instalaciones, en ese hecho murió un trabajador.

"A pesar de estos incidentes, el suministro de agua a la población no se ha visto interrumpido", destacó Tedros, aunque enfatizó que los ataques contra las estaciones de desalinización ponen en peligro los servicios en hospitales.

"Insto a todas las partes a que actúen con la máxima moderación y respeten sus obligaciones en virtud del derecho internacional humanitario", señaló, en alusión a las normas internacionales que prohíben de manera expresa acciones militares contra infraestructuras civiles.

Países como Kuwait, Arabia Saudí, Emiratos Arabes Unidos o Catar dependen fuertemente del funcionamiento de las desalinizadoras para el suministro de agua potable, con casos en el que esa dependencia llega hasta el 90 %.

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Los países del golfo Pérsico tienen la densidad más elevada del mundo de desalinizadoras.