Lufthansa reduce vuelos y suspende operaciones de filial CityLine por precios de queroseno

"Como primer paso de efecto inmediato, a partir de pasado mañana se eliminarán definitivamente del programa los 27 aviones operativos de Lufthansa CityLine para reducir las pérdidas de esta aerolínea deficitaria", explicó el grupo en un comunicado.

Estos aviones, de tipo Canadair CRJ, se encuentran ya cerca del final de su vida útil y sus costes de mantenimiento son elevados, explicó la nota, por lo que la suspensión de las operaciones de la filial ya era parte de la estrategia de Lufthansa, que ahora ha decidido adelantar el paso.

Además, una vez concluya el verano se eliminarán del programa seis vuelos intercontinentales, con lo que abandonarán la flota en octubre los cuatro últimos Airbus A340-600 y dos Boeing 747-400.

El tercer paso será la eliminación del programa de invierno de varias rutas de corta y media distancia, la cual permitirá retirar otras cinco aeronaves de la marca Lufthansa.

El ahorro de queroseno a través de la retirada de aviones ineficientes hará posible así reducir el porcentaje del carburante que consume el grupo y cuyo precio no está asegurado, del 20 % actual hasta el 10 % del total.

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"Sobre todo con vistas a los colegas de Lufthansa CityLine, es un paso doloroso. Tanto más importante es ahora buscar dentro de la corporación posibilidades de mantenerles ocupados", dijo el responsable financiero del grupo, Till Streichert.

A todos los empleados de la filial regional CityLine se les ha ofrecido la posibilidad de cambiar a otras empresas del grupo, destacó el comunicado.

Cientos de vuelos de Lufhansa han quedado esta semana en tierra en Alemania debido a una huelga de 48 horas del personal de cabina de la marca Lufthansa y de CityLine, así como a sendas huelgas de 48 horas de los pilotos del grupo (con la excepción de Eurowings, donde la huelga es de 24 horas).

"La situación no ha cambiado; no hay ningún tipo de movimiento de parte de la patronal", declaró el miércoles el presidente del sindicato de pilotos VC, Andreas Pinheiro, en relación al conflicto laboral por las pensiones de jubilación de empresa.

Precisamente este miércoles el grupo alemán celebra el centenario del primer vuelo de línea regular de Lufhansa, con una ceremonia en Fráncfort en la que participó el canciller germano, Friedrich Merz, y el ministro de Transporte, Patrick Schnieder.