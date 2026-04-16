Malasia dice que Petronas priorizará a Australia en sus excedentes de combustible

"Obtuvimos garantías de Petronas de que, una vez cubiertas las necesidades internas, habrá un excedente y se dará prioridad a Australia", aseguró Anwar en una rueda de prensa conjunta con su homólogo australiano, Anthony Albanese, quien realiza una gira por el Sudeste Asiático para reforzar la seguridad energética y de bienes esenciales de Camberra.

"Importamos gas natural licuado (GNL) de Australia, y ellos han asegurado el suministro y el cumplimiento de los compromisos y acuerdos. Por tanto, también debemos asegurarnos de que sus necesidades, dentro de lo disponible, sean atendidas", añadió el líder malasio.

Australia y Malasia reafirmaron hoy su compromiso de fortalecer la seguridad energética y mantener abiertos los flujos comerciales, tras la reunión en Kuala Lumpur de sus dirigentes, quienes destacaron la "profunda interconexión" de ambos países.

En un comunicado conjunto, ambas naciones expresaron su preocupación por la escalada del conflicto en Oriente Medio y su impacto en las cadenas de suministro energético, incluidos el petróleo y el gas natural, así como en los precios y la disponibilidad de estos recursos.

Australia ya firmó el miércoles un pacto similar con Brunéi, rico en hidrocarburos, junto al sultán Hassanal Bolkiah, en el que las dos partes también se comprometieron a mantener abiertas y resilientes las cadenas de suministro energético y alimentario.

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Dicho acuerdo incluyó medidas para garantizar el flujo de productos clave como diésel, crudo, fertilizantes y alimentos, así como consultas ante posibles interrupciones comerciales.

Petronas es el mayor productor petroquímico del Sudeste Asiático, con Malasia, situado en la estratégica zona de rutas marítimas del estrecho de Malaca, como uno de los mayores productores de petróleo y gas de la región, junto a Indonesia.