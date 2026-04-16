Merz reiterará en París que Alemania está lista para ayudar a proteger tránsito por Ormuz

En una rueda de prensa conjunta con el primer ministro irlandés, Micheál Martin, Merz dijo no poder ni querer anticipar el resultado de la reunión, pero sí confirmó acudir al encuentro con la posición acordada dentro de su Gobierno en cuanto a que Alemania, en principio, esta dispuesto a participar en la protección de las rutas de tránsito, "lo que presupone el fin de las hostilidades".

"Esto presupone, en cualquier caso, un alto el fuego provisional. Y esto presupone un mandato, tal y como exige la Constitución, derivado de un sistema de seguridad colectiva, preferiblemente un mandato de Naciones Unidas, y presupone además una resolución del Gobierno federal y la aprobación del Bundestag (Cámara Baja del Parlamento alemán). De todo ello estamos aún muy lejos", declaró.

El canciller agregó que el viernes también se discutirá en París la cuestión de la participación de las Fuerzas Armadas estadounidenses -para lo cual "hay buenos argumentos a favor", indicó-, en una operación de desminado que elimine estos artefactos colocadas en el estrecho por Irán al inicio de la guerra.

Merz se refería así al plan que preparan Francia y Reino Unido, en el que no tenían previsto involucrar a Estados Unidos, para desbloquear el estrecho de Ormuz, incluido su desminado, una vez que la guerra contra Irán haya terminado, y que también está previsto abordar en la reunión del viernes.

El canciller señaló que, también en este caso, antes de tomar una decisión al respecto, es necesario un alto el fuego y una decisión correspondiente también del Gobierno federal dentro de un sistema de seguridad colectiva.