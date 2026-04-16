Ministro principal de Escocia ve "muy realista" nuevo referéndum de independencia en 2028

"Creo que (la celebración de un referéndum) es muy realista", dijo Swinney a la prensa durante el acto en Glasgow.

El político respondió así a una pregunta sobre sus palabras en el debate televisado de la BBC el domingo, cuando sostuvo que el Parlamento escocés podría aprobar con relativa rapidez la legislación necesaria para convocar la consulta si obtiene un mandato claro en las urnas.

De celebrarse, sería el segundo referéndum sobre esta cuestión, después del celebrado en 2014 y que se saldó con un 55 % de votos contrarios a la independencia de Escocia del Reino Unido.

El líder independentista situó así la cuestión constitucional en el centro de su campaña, al defender que una victoria del SNP permitiría “poner el futuro de Escocia en manos de Escocia” y avanzar hacia un nuevo referéndum, pese al rechazo del Gobierno británico a autorizarlo en el corto plazo.

El Tribunal Supremo del Reino Unido dictaminó en 2022 que no se puede convocar una consulta sin el consentimiento del Gobierno británico.

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Swinney fue viceministro principal durante el mandato de Nicola Sturgeon (2014-2023), quien intentó impulsar un segundo referéndum que finalmente no pudo celebrarse tras ese fallo judicial.

El líder del SNP presentó un programa centrado en tres ejes principales: el coste de la vida, la sanidad pública y el crecimiento económico, con propuestas como limitar el precio del transporte público en autobús a dos libras, establecer precios máximos para productos básicos o ampliar las ayudas a la vivienda y la conciliación familiar.

En materia sanitaria, defendió un aumento del gasto y reformas para reducir las listas de espera, en línea con otros partidos que han situado el Servicio Nacional de Salud (NHS) como una de las principales preocupaciones del electorado en Escocia.

El manifiesto incluye además medidas para impulsar la economía, como la creación de una oficina para acelerar grandes proyectos de inversión, apoyo a empresas de alto crecimiento y reformas del sistema de planificación.

Sin embargo, el énfasis en la independencia volvió a marcar el discurso político. Swinney insistió en que una victoria del SNP permitiría “asegurar un referéndum” y abrir un nuevo escenario en la relación con el Reino Unido.

Las reacciones de la oposición no se hicieron esperar. El líder conservador escocés, Russell Findlay, advirtió de que la propuesta de un nuevo referéndum es una “amenaza seria” y un “aviso” para los votantes contrarios a la independencia.

Por su parte, la vicelíder laborista en Escocia, Jackie Baillie, aseguró que el programa nacionalista ofrece “más de lo mismo” tras dos décadas en el poder y criticó que sus promesas “no valen ni el papel en el que están escritas”.

El SNP cuenta con 60 de los 129 escaños del Parlamento escocés, tras quedarse a uno de la mayoría absoluta en 2021. Los sondeos lo mantienen como la fuerza favorita entre los votantes, aunque sin mayoría, frente a unos laboristas que centran su discurso en la gestión de los servicios públicos y la economía.