Muere el ministro de Comunicación de Burundi en un accidente

En un comunicado, el Gobierno lamentó "profundamente anunciar a la comunidad nacional e internacional el fallecimiento inesperado" de Bugaga, ocurrido "en la madrugada del 16 de abril de 2026 a consecuencia de un accidente".

La Presidencia envió sus "más sentidas condolencias a la familia del difunto, a los miembros del Gobierno, a sus colegas del Ministerio que dirigía, a todos sus parientes y al pueblo burundés en general".

"Que Dios lo acoja en su reino", añadió la nota oficial, sin dar más detalles.

Según medios locales, el ministro fue hallado muerto este jueves en su vehículo en una plantación de palma aceitera en Kivoga, en la provincia de Buyumbura (oeste), que incluye a la ciudad homónima y antigua capital del país.

Imágenes publicadas por la prensa burundesa muestran aparentemente el cuerpo del difunto tendido en los asientos delanteros de una camioneta todoterreno dañada, vestido con un polo verde, unos pantalones cortos marrones y calzado deportivo blanco.

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Efectivos de los servicios de emergencia y las fuerzas de seguridad se personaron en el lugar del hallazgo, según medios locales.

Bugaga, que ejercía de ministro desde 2025, comenzó su carrera como periodista en la Radio y Televisión Nacional de Burundi (RTNB), antes de ascender gradualmente en la Administración pública.

Posteriormente, se incorporó a la unidad de comunicaciones del Senado, donde también se desempeñó como portavoz del presidente de la Cámara Alta, antes de convertirse en su director de comunicaciones.

Luego fue asignado a la Comisión Electoral Nacional Independiente (CENI) a cargo de adquisiciones y logística, antes de ser nombrado ministro.