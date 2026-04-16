Nuevo intento de salvar con cojines de aire y una lona a cetáceo varado en costa báltica

La tentativa está financiada por los empresarios Walter Gunz, cofundador de la cadena de distribución de electrónica de consumo MediaMarkt, y Karin Walter-Mommert, conocida en el sector de los deportes ecuestres, sobre quienes recae la responsabilidad exclusiva de esta iniciativa, precisó el ministro de Medio Ambiente del estado federado de Mecklemburgo-Antepomerania, Till Backhaus.

El ministro, que junto con los expertos había determinado ya a principios de abril tras varios intentos de rescate del animal que lo mejor era darle al cetáceo tranquilidad absoluta para dejarla morir en paz, precisó a los medios en el puerto de Kirchordorf, en la isla de Poel, ante este giro de 180 grados que tras analizar a fondo esta nueva iniciativa, se ha llegado a la conclusión de que "existe la posibilidad de que este proyecto tenga éxito".

Backhaus recordó que los expertos, con base científica, dijeron "alto y claro" que lo mejor que se podía hacer por el animal era dejarlo en paz y que la probabilidad de que muriera era muy elevada.

No obstante, 17 días después, durante los que se han seguido realizando evaluaciones intensivas día y noche, el animal muestra signos de vida "y por eso creemos que tiene una oportunidad y queremos aprovecharla", subrayó.

El ministro regional indicó que el cetáceo respira de forma relativamente estable -cada 2 ó 5 minutos- frecuencia que disminuye si se producen alguna aproximación, aunque se observa naturalmente también que su estado se deteriora.

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"Se trata, como he dicho una y otra vez, de un paciente enfermo, un paciente gravemente enfermo, y ahora lo que hay que ver es si este plan, presentado por terceros, realmente funciona", declaró Backhaus sobre la iniciativa de Gunz y Walter-Mommert.

La ballena logró liberarse por primera vez por sus propios medios a finales de marzo, después de que equipos de rescate excavaron con una draga un canal en el banco de arena en el que llevaba atrapada desde hace unos días antes en la bahía de la ciudad alemana de Lübeck, en el estado federado de Schleswig-Holstein.

No obstante, el cetáceo volvió a quedar varado en la bahía de Wismar, en Mecklemburgo-Antepomerania, donde a pesar de lograr liberarse, nunca llegó a abandonar la costa hacia aguas profundas y finalmente acabó encallada frente a la isla de Poel.

Expertos y autoridades habían apostado por dar la tranquilidad necesaria al cetáceo y al mismo tiempo motivarlo para que nadara, con el fin de que abandonara definitivamente la bahía de Wismar hacia aguas profundas del mar Báltico, y así atravesar aguas danesas hacia el mar del Norte, y de ahí al Atlántico, el hábitat natural de estos animales.

Finalmente, el pasado 1 de abril autoridades y expertos anunciaron que abandonaban la lucha por el cetáceo para dejarle morir en paz.

Unos días más tarde, expertos desaconsejaron una posible nueva opción planteada por Backhaus de rescatar al animal, de 12,35 metros de largo, 3,20 metros de ancho y 1,60 metros de alto, con la ayuda de un catamarán especial procedente de Dinamarca.