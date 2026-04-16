OEA advierte que el mérito debe prevalecer en la elección de fiscal en Guatemala

Al concluir su cuarta visita oficial, la Misión Especial de la OEA, que se encuentra en Guatemala para verificar los procesos de elección, enfatizó ante la Comisión de Postulación que la designación del jefe del Ministerio Público (Fiscalía) es una definición de Estado con efectos directos sobre la gobernabilidad y el sistema democrático.

Este proceso de relevo ocurre en un clima de alta tensión, luego de que la actual fiscal general, Consuelo Porras, compareciera recientemente para defender su idoneidad en busca de un tercer mandato consecutivo.

Porras, quien asegura ser "honorable", se encuentra sancionada por más de 40 países y señalada por la Unión Europea y Estados Unidos de socavar la democracia y perseguir judicialmente a actores políticos y periodistas.

"En ese contexto, la Misión recuerda que el cumplimiento formal de etapas y plazos, aunque indispensable, no basta por sí solo para asegurar legitimidad sustantiva, confianza pública ni credibilidad institucional", afirmó la delegación internacional en un comunicado de prensa.

La Misión advirtió que la tabla de gradación utilizada por los comisionados es solo una guía técnica que no sustituye la valoración ética y la integridad que exige la Constitución guatemalteca para este cargo crítico.

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Asimismo, el organismo identificó un agotamiento en el modelo actual de selección y propuso un diálogo nacional para reformar los mecanismos que integran las altas cortes y el ente investigador del país centroamericano.

La Misión subrayó que el interés público debe prevalecer de manera absoluta sobre cualquier consideración particular o de grupo en la conformación de la nómina de candidatos que recibirá el presidente, Bernardo Arévalo de León, en los próximos días.

La visita finalizó con el saludo a la toma de posesión de la nueva Magistratura de la Corte de Constitucionalidad, máximo tribunal del país para el periodo 2026-2031, instando a los nuevos magistrados a actuar con plena independencia y rigor jurídico.

"La instalación oportuna del máximo tribunal constitucional constituye un paso fundamental para la estabilidad del orden constitucional y la certeza jurídica del país", señaló la Misión.

La Comisión de Postulación designará este viernes a seis candidatos entre los cuales el presidente Arévalo de León elegirá al Fiscal General para el periodo 2026-2030, antes del 17 de mayo.