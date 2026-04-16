Operadores de comunicación internacional firman con Gobierno ruso acuerdo para limitar VPN

El medio señaló, citando declaraciones de una fuente, que este documento fue firmado durante una reciente reunión con el ministro de Desarrollo Digital de Rusia, Maxud Shadáyev, dedicada a las medidas para limitar el funcionamiento de las VPN, la principal vía que tienen los rusos para eludir el bloqueo de aplicaciones como Telegram o WhatsApp u otros recursos.

En la reunión participaron, entre otras, las compañías MMTS-9 (MSK-IX), Trasntelecom, MTS, VimpelCom, T2 Mobile, Ufanet y Raskov, según la fuente.

Estos operadores asumen el tráfico generado por los servicios VPN como extranjero, y como el ancho de banda para este está limitado y el incremento de tráfico conducirá a su saturación, se verán impelidos a restringirlo.

"O intentarán filtrarlo, o elevarán los precios de acceso a los servicios extranjeros, poniendo una especie de filtro", sostuvo la fuente citada por Kommersant.

Además, las autoridades esperan que esta moratoria obligue a los servicios extranjeros a instalar sus servidores en Rusia, ya que de lo contrario los usuarios enfrentarían una ralentización de las comunicaciones, indicó el medio.

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El Gobierno ruso lanzó a fines de marzo una nueva campaña de censura en internet con medidas para reducir el empleo de las redes VPN, que permiten acceder a los recursos prohibidos en este país.

Shadáyev admitió que el objetivo de las autoridades es "reducir el uso de VPN", muy extendido, especialmente en las grandes ciudades y entre la juventud.

Precisó que las autoridades quieren "restringir el acceso a una serie de plataformas extranjeras" que supuestamente se niegan a cumplir con la legislación rusa en materia de seguridad o de lucha contra el terrorismo.

En clara alusión a la red de mensajería Telegram, aseguró que con algunas de esas plataformas se intentó "en vano" llegar durante largo tiempo a un acuerdo.

La víspera los principales servicios rusos en internet, entre ellos Yandex (el principal buscador en Rusia y su ecosistema de aplicaciones), el correo electrónico Mail.ru, la red social VK (el Facebook ruso), tiendas digitales y aplicaciones bancarias, dejaron de funcionar cuando están activadas las aplicaciones VPN.