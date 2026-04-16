Pakistán y Catar piden que continúe el diálogo para mantener flujo de suministro por Ormuz

Al Thani recibió a Sharif en su palacio en Doha, la segunda capital árabe que el jefe del Gobierno paquistaní visita en su gira por la zona, que inició el miércoles en Riad y le llevará también a Turquía.

El viaje se enmarca en los intensos esfuerzos diplomáticos para acordar una nueva ronda de negociaciones entre Washington y Teherán en Islamabad tras la que terminó el pasado fin de semana, sin acuerdo.

"Abordaron los últimos acontecimientos internacionales y en la región, en especial la situación en Oriente Medio", apuntó un comunicado del Palacio Real catarí.

La nota indicó que ambos líderes coincidieron en "destacar la necesidad de respaldar la vía de la desescalada y mejorar la coordinación internacional para garantizar la seguridad y la estabilidad de la región, y en especial mantenter el buen flujo de las cadenas de suministro de energía a través de las rutas marítimas vitales".

Una petición similar hicieron Sharif y el príncipe heredero saudí, Mohamed bin Salmán, durante su encuentro en la noche de este miércoles en la ciudad saudí de Yeda, en la costa del mar Rojo, donde también hicieron hincapié en la necesidad del diálogo y de la reapertura de Ormuz, por donde pasa una quinta parte de las exportaciones de petróleo y gas mundiales.

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La gira de Sharif, acompañado por el viceprimer ministro y titular de Exteriores de Pakistán, Mohammad Ishaq Dar, se produce en medio de intensos esfuerzos de Islamabad para desbloquear los puntos críticos en materia de seguridad regional y el programa nuclear iraní antes de que la tregua de dos semanas entre Washington y Teherán expire el próximo 22 de abril.

Coincide también con crecientes exigencias del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG), compuesto por seis países árabes vecinos de Irán y ribereños del estrecho de Ormuz, para que formen parte de cualquier acuerdo sobre el futuro de la navegación en esa estratégica vía marítima.

Esa alianza política y económica, integrada por Catar, Arabia Saudí, Kuwait, Emiratos Árabes Unidos, Baréin y Omán, depende fuertemente de la exportación de petróleo y gas a través de Ormuz para mantener sus economías e implementar sus planes de desarrollo y modernización.