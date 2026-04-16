Policía de Chile detiene a 56 personas en operativo contra la migración irregular

La fuente se limitó a indicar que unidades de Carabineros y la Policía de Investigaciones (PDI) actuaron en una treintena de puntos de la capital, incluida una zona conocida como 'la pequeña Caracas' por la concentración de migrantes venezolanos, una comunidad que se calcula en más de medio millón de personas.

En total, se aprehendieron a 20 personas que tenían órdenes de detención vigentes en once controles de identidad, explicó una fuente policial, sin más detalles.

Tampoco se ofreció información detallada sobre las otras 36 detenciones, dónde se hicieron o la nacionalidad de los capturados.

Las autoridades aclararon, no obstante, que se realizaron 6.175 controles preventivos por parte de 700 funcionarios, en los que también se retiraron de circulación 122 vehículos y se incautaron dos armas.

El delegado presidencial de la Región Metropolitana, Germán Codina, aseguró a medios locales que las personas que estén "de forma ilegal en nuestro país y que pueden ingresar al proceso de expulsión, va a hacerse de esa manera. Vamos a ser implacables en ese sentido".

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Según el ministerio, el presidente, José Antonio Kast, observó el operativo de seguridad desde un centro de control la noche del miércoles.

El plan policial responde a la promesa de campaña del mandatario ultraderechista de tener "mano dura" para recuperar el orden público en el país suramericano, entre lo cual incluyó abordar la migración con expulsiones de personas en situación irregular.