Presidente libanés ve "fundamental" el repliegue israelí para consolidar un alto el fuego

"La retirada de las fuerzas israelíes del territorio libanés es un paso fundamental para consolidar el alto el fuego y permitir el despliegue del Ejército del Líbano hasta las fronteras internacionales, extendiendo plenamente la autoridad del Estado y poniendo fin a cualquier presencia armada", dijo Aoun.

"Las decisiones del Gobierno, especialmente las relacionadas con el monopolio de las armas, se aplicarán en el interés del Líbano y para garantizar la protección de todos los ciudadanos que quieren ver a su Estado como el único responsable de la seguridad", agregó, según un comunicado de la Presidencia.

Tras el inicio de la actual guerra con Israel a comienzos de marzo, las autoridades libanesas han endurecido su retórica contra el grupo chií Hizbulá y la necesidad de desarmarle, un proceso iniciado el pasado año pero que avanzó lentamente ante la oposición del movimiento a la iniciativa.

Este martes, el Líbano e Israel mantuvieron conversaciones directas en Washington para tratar de acordar un alto el fuego, sin participación de Hizbulá, una medida que todavía no ha sido aprobada por el Estado judío.

"El alto el fuego que pide el Líbano con Israel será la puerta natural para iniciar negociaciones directas entre ambos países, según la iniciativa presidencial", sentenció Aoun, que había estado promoviendo esta idea desde el inicio del conflicto el 2 de marzo.

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De acuerdo con la nota, el presidente realizó estas declaraciones durante un encuentro con el responsable británico para Oriente Medio Hamish Falconer, ante el que también reiteró su compromiso con frenar la escalada de violencia en el sur del país y con que solo las autoridades oficiales negocien con Israel.

"Es una cuestión de soberanía y no se puede involucrar a nadie más", zanjó el jefe de Estado.

Medios locales han informado de la posibilidad de que Aoun mantenga este mismo jueves una conversación telefónica con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, un extremo que no ha sido confirmado por parte del Líbano.