Procesos ecológicos perdidos hace 180 años se recuperan gracias a diez tortugas gigantes

Así se desprende de una investigación internacional llevada a cabo por investigadores de la Estación Biológica de Doñana, el Museo Nacional de Ciencias Naturales (MNCN) y el Real Jardín Botánico, del Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) español, y por la Universidad de Exeter, en Reino Unido.

Los resultados, publicados en Restoration Ecology, muestran que los diez galápagos reintroducidos dispersaron más de 11.000 semillas en solo dos meses, de las cuales el 89,5 % pertenecían a especies nativas. Además, consumieron 54 especies de plantas introducidas por herbivoría y limitaron así el crecimiento de la flora exótica.

Según el Museo de Ciencias español, este estudio "tiene implicaciones clave para los programas de restauración de ecosistemas".

Las tortugas gigantes de Aldabra (Aldabrachelys gigantea) actuaron "como ingenieros de estos ecosistemas, al desempeñar tres funciones ecológicas fundamentales: controlar la cobertura de plantas exóticas, acelerar la descomposición y el reciclaje de nutrientes en los suelos con su consumo de hojarasca y dispersar a través de sus heces las semillas de plantas nativas cuyos frutos ingieren".

Para Sergio García-Peña, investigador del Museo, "uno de los hallazgos más relevantes ha sido descubrir que los resultados de la restauración no dependen solo del número de ejemplares liberados, sino también de sus patrones de comportamiento individuales".

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Así, mientras algunos galápagos destacaron en los tres procesos ecológicos simultáneamente, otras mostraron un rendimiento bajo en todas las funciones.

El trabajo demuestra que la reintroducción de galápagos gigantes "es una alternativa más efectiva y económica para el control de vegetación exótica que los métodos tradicionales de eliminación mecánica", apuntó García Peña.

A la vista de los resultados, el equipo de investigación propone incluir en los programas de conservación el análisis del número efectivo de individuos necesario para sostener procesos ecológicos, como complemento a los criterios tradicionales basados únicamente en la viabilidad genética de las poblaciones.

Iago Ferreiro Arias, investigador de la Estación Biológica de Doñana y del Museo, planteó por su parte "la necesidad de conservar no solo la diversidad genética, sino también la diversidad comportamental y funcional dentro de las poblaciones reintroducidas".