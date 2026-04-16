Rusia espera poner fin a cinco años de alta inflación en 2026

"No nos hemos negado a poner fin a esta etapa de cinco años de alta inflación en 2026", afirmó en el Foro de la Bolsa de Moscú celebrado hoy en la capital rusa, según la agencia TASS.

La comisaria reiteró que la previsión de inflación para este año es del 4,5 % al 5,5 %.

"Pero, según nuestras previsiones, la inflación sostenible —y nos interesa especialmente la inflación sostenible— rondará el 4 % ya en la segunda mitad de este año. Y la inflación anual se situará en torno al 4 % una vez se suavice el pico de los datos de enero. Por supuesto, este es un factor realmente importante", continuó.

Eso sí, señaló que "no aspiramos a alcanzar el 4 % a cualquier precio".

Añadió que los riesgos inflacionarios derivados del factor presupuestario persisten, al igual que los derivados de las condiciones externas.

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Como ejemplo citó la situación en torno al bloqueo del estrecho de Ormuz y la guerra en Irán, que genera "riesgos proinflacionarios".

"Vemos cómo muchos analistas ahora debaten las consecuencias de futuras interrupciones de los suministros a través del estrecho de Ormuz", dijo.

El BCR, indicó, podría tomar decisiones que "podrían conducir a una menor inflación", pero "no lo consideramos oportuno".

Y aunque admitió que "para la economía, la gente, las empresas, lo más costoso a largo plazo es un largo período de alta inflación" que viene de la mano de altas tasas y mayor costo de los créditos, "es ingenuo pensar que con una mayor inflación los tipos serán más bajos".

"Ocurre justamente lo contrario", zanjó.

El BCR recortó en marzo pasado a 15 % los tipos de interés, tras una serie de reducciones consecutivas después de que este indicador alcanzara un máximo de 21 %.

El regulador ruso ha insistido en los últimos meses en su política prudente de tipos de interés y ha apostado por una reducción gradual que evite un crecimiento brusco de la inflación, sobre todo ante riesgos geopolíticos como las recientes sanciones aprobadas por Estados Unidos contra las dos mayores petroleras del país.

Esta política ha sido criticada por el Ministerio de Desarrollo Económico de Rusia y los empresarios del país, al alertar de que la falta de "créditos baratos" provocada por los altos tipos frenan la economía rusa.