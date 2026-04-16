Rusia y China defienden su veto a resolución sobre Ormuz y piden iniciativas "objetivas"

La Asamblea General de la ONU celebró este jueves una sesión sobre la situación en Ormuz después de que la semana pasada China y Rusia, miembros permanentes del Consejo con derecho a veto, se opusieran a un texto presentado por Arabia Saudí, Baréin, Emiratos Árabes Unidos, Jordania, Kuwait y Catar que instaba a coordinar esfuerzos para garantizar la seguridad de la navegación en el estrecho de Ormuz.

La representante adjunta de asuntos políticos de Rusia, Anna Evstigneeva, aseguró que haber dado luz verde a algunas medidas recogidas en la resolución se "hubiera traducido en carta blanca para una mayor escalada de las tensiones".

"Cada párrafo del proyecto de resolución estaba plagado de datos incorrectos de una narrativa basada en la confrontación", apuntó. "Adoptar un documento de esa naturaleza hubiera dado un pretexto adicional para aquellas partes que ya están doblegando a los civiles y la infraestructura civil bajo numerosos ataques".

En este sentido, defendió que, a su juicio, es necesario "prevenir narrativas cortoplacistas en el Consejo de Seguridad": "El Consejo debería centrarse precisamente en iniciativas objetivas".

"Somos partidarios de la libertad de navegación, no solo en el estrecho de Ormuz y sus aguas adyacentes, sino en todos los océanos del mundo. Es necesario poner fin a los ataques contra los buques mercantes de cualquier Estado y también es importante abrir corredores para Cuba y Venezuela, problemas que deben abordarse de manera integral con la participación de todos los Estados interesados", afirmó Evstigneeva.

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Por su parte, el representante permanente de China ante la ONU, Fu Cong, aseguró que su país "toma muy en serio todas las votaciones" y siempre decide su voto en función de "si la aprobación de la resolución contribuirá genuinamente a resolver la cuestión y a lograr la paz".

El embajador chino celebró el acuerdo de alto el fuego alcanzado entre Estados Unidos e Irán así como los esfuerzos de Pakistán como país mediador, que, a su juicio, representan "un paso en la dirección correcta hacia la distensión".

"Las partes deben adherirse al acuerdo del cese al fuego, reanudar el diálogo y las negociaciones, mantener su compromiso para resolver el conflicto por vías diplomáticas y pacíficas y adoptar pasos concretos para aminorar las tensiones", afirmó.

En este sentido, pidió a la comunidad internacional que intensifique los esfuerzos "para promover negociaciones para la paz y, de manera inequívoca, estar en contra de cualquier acción que socave el alto el fuego o aumente la confrontación".