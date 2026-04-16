Se reedita en español el feroz ensayo 'Los Estados Unidos del linchamiento' de Mark Twain

Es una obra que, escrita cuando iniciaba el siglo XX, denuncia "la epidemia de odio" y "el patriotismo del miedo", según la editorial El Desvelo, que la ha recuperado al considerar que, en momentos de polarización, de "linchamiento digital" y de autocensura, su análisis sobre el comportamiento de "las masas" adquiere una nueva vigencia.

Twain la escribió tras un brutal episodio de violencia racial que sucedió en Missouri, pero decidió no publicarla en vida por temor a las represalias y al impacto que tendría en el clima social de la época, señala la editorial.

La obra retrata uno de los periodos más oscuros de la historia de Estados Unidos, la era de las leyes Jim Crow, que imponían la segregación racial institucionalizada. En sus páginas, el autor revela lo que él llama "el patriotismo del miedo", la tendencia del individuo a unirse a la turba por temor a ser el próximo blanco.

Su tesis central es que "la masa no busca justicia, busca pertenencia" y disecciona con precisión quirúrgica cómo el individuo puede volverse un monstruo cuando se siente protegido por el grupo.

"El niño también debería saber que, por una ley de nuestra naturaleza, las comunidades, al igual que los individuos, son imitativas y que un linchamiento muy difundido producirá infaliblemente otros linchamientos aquí, allá y más allá, y que con el tiempo estos engendrarán una manía, una moda, una moda que se extenderá más y más, año tras año, cubriendo Estado tras Estado, como una enfermedad que avanza", escribe Twain.

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Sus editores subrayan en un comunicado que aunque el texto nació en respuesta a la violencia física, su análisis sobre el comportamiento de las masas resuena hoy con fuerza en el fenómeno de la cultura de la cancelación y el acoso en redes sociales.

Con un estilo descarnado, lejos del tono satírico de sus relatos de aventuras, Twain cuestiona el papel de la Iglesia, la justicia y la prensa en la validación de la violencia colectiva.

Elogiado por William Faulkner como "el padre de la literatura americana", Mark Twain (1835-1910) cre ció en la pequeña ciudad de Hannibal, a orillas del río Misisipi, un entorno que marcaría profundamente su obra literaria.

Antes de dedicarse por completo a la escritura, trabajó como tipógrafo, periodista y piloto de barcos de vapor. Alcanzó fama internacional con 'Las aventuras de Tom Sawyer' (1876) y, sobre todo, con 'Las aventuras de Huckleberry Finn' (1884), considerada una de las grandes novelas de la literatura estadounidense, con un estilo que combina humor y una mirada crítica sobre el racismo, la hipocresía moral y el optimismo ingenuo de su época.