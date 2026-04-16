Sube a 13 el saldo de muertos en los ataques rusos a Ucrania de las últimas horas

En Kiev, los servicios de emergencias han informado de la muerte de cinco personas, entre ellas un niño, a consecuencia del bombardeo llevado a cabo por Rusia esta madrugada, otras 21 personas resultaron heridas.

En el puerto del mar Negro de Odesa seis personas han muerto según el administrador militar de la ciudad, Serguí Lisak y otros once individuos sufrieron lesiones por los ataques en la ciudad portuaria.

En la urbe de Dnipró en el centro-este de Ucrania, dos personas perdieron la vida, según el gobernador regional de la zona, Oleksandr Ganzha, quien añadió que la ofensiva dejó además 27 heridos.

Los ataques rusos a Ucrania del pasado miércoles se presentaron en varias rondas en un horario menos habitual durante la mañana y la tarde y continuaron en la madrugada del jueves con nuevas salvas de drones y misiles dirigidos contra algunos de los principales centros urbanos de la retaguardia.

Varios grupos de drones rusos seguían dirigiéndose a distintos territorios de Ucrania a primeras horas de la mañana del jueves, según informó el canal de Telegram de la Fuerza Aérea ucraniana.