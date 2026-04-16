Supremo israelí avanza en el caso del posible cese del ministro ultraderechista Ben Gvir

El tribunal fijó en su resolución un calendario para la presentación de documentos y el desarrollo de las conversaciones entre el ministro y la Fiscalía en las que esclarecer si Ben Gvir está politizando a la Policía de Israel, como recogen las peticiones presentadas por Baharav-Miara.

Estas denuncian la "intervención indebida por parte del ministro Ben Gvir en ámbitos de nombramientos e investigaciones, así como de influencia inapropiada sobre la actividad y la independencia de la Policía de Israel", según anunció al inicio de la vista del miércoles el presidente del tribunal, el juez Yitzhak Amit.

El tribunal ha establecido, de forma cautelar y hasta nueva orden, directrices sobre el nombramiento de altos cargos en la Policía, pues los ascensos a rangos superiores (especialmente en puestos sensibles vinculados a investigaciones, aplicación de la ley, libertad de expresión, protesta y asesoramiento jurídico) deberán hacerse por recomendación del comisionado de la Policía, con un preaviso de siete días que permita a la fiscal general emitir una opinión.

Según la decisión publicada este jueves, Baharav-Miara deberá presentar antes del 19 de abril borradores de los procedimientos de negociación intercambiados con los representantes del ministro.

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, Ben Gvir y la propia fiscal general deberán mantener conversaciones para completar los borradores y presentar al tribunal, antes del 3 de mayo, un informe que detalle los acuerdos alcanzados o, en su defecto, que desarrolle las discrepancias existentes.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

También determinó que Itamar Ben Gvir no podrá pronunciarse sobre el uso de la fuerza policial contra ciudadanos.

El ministro defendió en un mensaje publicado en su cuenta de X que continuará realizando nombramientos alineados con su política y de que, en caso de "interferencias" por parte de la fiscal, podrían romperse las negociaciones en curso.

Aún no existe un calendario inmediato para la decisión del Supremo tras su análisis de los documentos solicitados. Entre las posibles resoluciones que podría adoptar hay medidas que, en última instancia, obliguen a Netanyahu a destituir a Ben Gvir.