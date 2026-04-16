Trump dice que podría recibir a líderes de Israel y Líbano en los "próximos 4 ó 5 días"

"Habrá un alto el fuego entre Israel y el Líbano, lo cual será estupendo, y se reunirán, probablemente vendrán a la Casa Blanca en los próximos cuatro o cinco días", dijo Trump a periodistas en la Casa Blanca, poco después de anunciar que las dos naciones pactaron una tregua de diez días, que comenzará a las 17:00 hora de Washington (21.00 GMT).

Trump informó sobre el acuerdo en su red Truth Social tras sendas llamadas telefónicas con Netanyahu y Aoun, a quienes dijo que invitaría a la Casa Blanca "para las primeras conversaciones significativas entre Israel y el Líbano desde 1983, hace muchísimo tiempo".

"Es un acontecimiento sumamente emocionante, puesto que, por primera vez en 48 años, nos reuniremos con Bibi Netanyahu y el presidente del Líbano. Hoy he mantenido una excelente conversación con ambos. Van a establecer un alto el fuego, el cual incluirá también a Hizbulá", indicó a la prensa.

La tensión entre Israel y el Líbano amenazaba con hacer tambalear el frágil alto el fuego de dos semanas entre Estados Unidos e Irán, que concluirá el próximo 22 de abril, mientras se espera que se retomen las conversaciones de paz en Pakistán.

Los Gobiernos israelí y libanés confirmaron la tregua, aplaudida por organizaciones internacionales como un respiro a las tensiones en Oriente Medio, región sacudida por el conflicto iniciado por Estados Unidos e Israel contra Irán el pasado 28 de febrero.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Sin embargo, líderes de varios partidos de la oposición en Israel criticaron al alto el fuego en el Líbano, que llega tras más de un mes de conflicto con Hizbulá, al que el Ejército israelí no ha logrado destruir.

Por su parte, el grupo chií libanés alertó de que el cese el fuego no debe otorgar "libertad de movimiento" a las fuerzas de Israel en el sur del Líbano y consideró que la forma de lidiar con los militares israelíes dependerá de como transcurran los acontecimientos.