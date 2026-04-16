Wall Street abre verde, casi en niveles preguerra, y S&P 500 y Nasdaq marcan nuevos récord

Diez minutos después de la apertura del parqué neoyorquino, el Dow Jones ganaba 131 puntos, hasta los 48.595; el S&P subía un 0,15 %, hasta los 7.033 enteros, y el Nasdaq avanzaba un 0,01 %, hasta las 24.017 unidades.

La Bolsa de Nueva York volvió a mostrar este jueves signos de optimismo y recuperación por la guerra en Oriente Medio después de que el índice de los 500 gigantes estadounidenses y el tecnológico superaran sus propios máximos históricos marcados en las últimas operaciones de la sesión del miércoles.

El S&P llegó hasta los 7.040 puntos y el Nasdaq hasta los 24.062. Por su parte, el Dow Jones se va acercando a su máximo registrado el pasado febrero de 50.512 enteros, después de que la guerra en Oriente Medio le arrastrara a territorio de corrección, tras perder aproximadamente un 10 % desde su último récord.

Pese a no haber confirmación sobre una segunda ronde de negociaciones entre Estados Unidos e Irán en Pakistán, las declaraciones del presidente estadounidense, Donald Trump, en las que se muestra confiado con la posibilidad de un acuerdo, y el apoyo de la Casa Blanca a Islamabad como mediador han llevado a los inversores a levantar la vista y mirar más allá de la guerra.

Estas esperanzas parecen verse reflejadas también en el mercado del crudo.

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El petróleo intermedio de Texas (WTI, por sus siglas en inglés) se ha moderado en las últimas sesiones por debajo de los 95 dólares el barril a la espera de que los esfuerzos diplomáticos sobre la situación en la región consigan la reapertura del estrecho de Ormuz, cuyo bloqueo ha disparado el precio del crudo y ha provocado caídas en la bolsa.

En otros mercados, el oro, considerado activo refugio, subía un 0,33 %, hasta los 4.839 dólares la onza, mientras que la plata ganaba un 0,10 %, hasta los 79.70 dólares.