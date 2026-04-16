Wall Street cierra en verde y S&P 500 y Nasdaq marcan récord por segundo día consecutivo

Al término de la sesión, el Dow Jones ganó 115 puntos, hasta los 48.578; el S&P subió un 0,26 %, hasta los 7.041 enteros; y el Nasdaq avanzó un 0,36 %, hasta las 24.102 unidades.

El optimismo por el final de la guerra en Oriente Medio, que en este mes y medio ha disparado el precio del petróleo y ha hundido los índices, llevó a la Bolsa de Nueva York a mostrar signos de recuperación de los niveles previos al inicio de las hostilidades.

El índice de los 500 gigantes estadounidenses llegó a los 7.051 enteros y el índice tecnológico a las 24.156 unidades durante las sesión.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este jueves que ve posible no tener que prorrogar el alto el fuego con Irán que expira el próximo 22 de abril porque cree que podría alcanzar un acuerdo de paz pronto.

Además, el propio Trump anunció que Israel y el Líbano habían acordado también un alto el fuego de 10 días.

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Poco después, el Gobierno de EE.UU. publicó un documento que recoge que el cese pactado podría extenderse si progresas las conversaciones entre ambos países.

Pese a las últimas noticias, el precio del petróleo intermedio de Texas (WTI, por sus siglas en inglés) subió este jueves un 3,72 %, hasta los 94,69 dólares el barril.

En otros mercados, el oro, activo refugió, bajaba un 0,25 %, hasta los 4.811 dólares la onza; mientras que la plata perdía un 1,28 %, hasta los 78,60 dólares la onza.