Al menos 11 muertos en Chad en un ataque atribuido al grupo yihadista nigeriano Boko Haram

“El ataque causó once muertos, entre ellos dos niños, cinco mujeres y cuatro hombres, todos ellos pescadores. El 'modus operandi' indica que se trató de una acción perpetrada por terroristas de Boko Haram”, dijo a EFE el asesor del alcalde de Bagassola, Adam Moubarak.

Las víctimas habían ido a pescar a una isla próxima a la aldea cuando fueron sorprendidos por los yihadistas alrededor de las 07.00 hora local (06.00 GMT).

“Llegaron en gran número, fuertemente armados. Abrieron fuego indiscriminadamente, matando a hombres, mujeres y niños", relató a EFE Moussa Djido, un sobreviviente de la masacre.

De acuerdo con testigos, los atacantes incendiaron varias embarcaciones y huyeron antes de la llegada de las fuerzas de seguridad, que se desplegaron en la zona para realizar operaciones de búsqueda y asegurar el lugar.

“Recibimos la información tarde. Los atacantes ya se habían dispersado cuando llegaron nuestras tropas. Son terroristas de Boko Haram. Continuamos la búsqueda en la zona”, indicó a EFE el coronel Mabali Goudja, jefe de la unidad del Ejército chadiano en Bagassola.

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Desde hace tiempo, la región del Lago Chad es blanco habitual de ataques yihadistas.

Pese al despliegue de fuerzas de seguridad en la zona, la población civil que se desplaza a los campos, los mercados o a pescar cerca del lago suele ser atacada con frecuencia.

Situado en las fronteras de Chad, Níger, Camerún y Nigeria, el lago es una extensión de agua salpicada de cientos de islotes que sirven de escondrijo a Boko Haram y su escisión, el Estado Islámico en la provincia de África Occidental (ISWAP).

Ambos pretenden imponer un Estado de corte islámico en Nigeria, país de mayoría musulmana en el norte y predominantemente cristiano en el sur.