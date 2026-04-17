Asesinan a cinco personas en el departamento colombiano de Casanare

La organización Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) señaló que el jueves "varias personas se encontraban en un establecimiento comercial" de la vereda (aldea) El Fical "cuando fueron atacadas por hombres armados que se desplazaban en motocicletas, dejando como saldo cinco personas asesinadas".

"Hasta el momento se desconoce la identidad de las víctimas", añadió Indepaz en un comunicado.

El gobernador de Casanare, César Ortiz Zorro, rechazó "con total contundencia los lamentables hechos ocurridos en la vereda El Fical de Villanueva".

"He ordenado que se disponga de una recompensa de hasta 50 millones de pesos (unos 13.800 dólares) para quien entregue información que permita dar con el paradero de los criminales", añadió el funcionario en X.

Según la Defensoría del Pueblo, en Villanueva hay "imposición de normas y otras formas de gobernanza ilegal por parte de los grupos armados (que) representa un permanente riesgo de violación a los derechos de la población".

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En esa región operan el Clan del Golfo, que es la mayor banda criminal de Colombia; el Estado Mayor Central (EMC), la principal disidencia de las FARC, y la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN).

"Los grupos han incursionado en zonas de pobreza para demostrar poder, reclutando jóvenes vulnerables. La población en riesgo incluye campesinos, ganaderos, comerciantes y docentes, con amenazas de desplazamiento forzado, homicidios, violencia sexual y reclutamiento de menores", señala Indepaz al citar un informe de la Defensoría.