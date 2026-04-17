Bolivia activa operativo integral para recibir a 17 migrantes deportados desde Chile

Los migrantes arribaron al aeropuerto internacional de Viru Viru, en la ciudad oriental de Santa Cruz, donde se activó el operativo con la participación de instituciones de migración, sanidad y seguridad, según un comunicado de prensa de la Cancillería boliviana.
Los funcionarios realizaron la verificación de antecedentes conforme a ley, identificando casos con requerimientos pendientes de la Justicia, que fueron remitidos a las autoridades jurisdiccionales respetando el debido proceso y las garantías constitucionales, indicó el ministerio.
"La Cancillería boliviana reafirma que el Estado garantiza el derecho al retorno de sus nacionales, así como la protección de su dignidad y derechos fundamentales", indica la nota.
Asimismo, reiteró el compromiso del Estado boliviano con una política migratoria "basada en el respeto a los derechos humanos, la cooperación internacional y la preservación de la seguridad pública".
El jueves, el Gobierno de José Antonio Kast deportó a Bolivia, Ecuador y Colombia a un grupo de migrantes irregulares que habían cometido delitos o faltas administrativas en Chile, una política que no es nueva y que inició en administraciones anteriores.
El vuelo partió el jueves desde el aeropuerto de la Fuerza Área de Chile (Fach), en Santiago, con 40 personas (17 bolivianos, cuatro ecuatorianos y 19 colombianos).
Los deportados tenían órdenes de expulsión tras haber cometido distintas faltas administrativas o delitos, como robo con violencia, receptación de vehículo motorizado, tráfico de drogas, porte ilegal de arma y munición, según las autoridades chilenas.
En Chile, hay actualmente más de 330.000 extranjeros en situación irregular, según su Instituto Nacional de Estadísticas (INE)