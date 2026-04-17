Brasil calcula que ha recogido la tercera mayor cosecha de caña de azúcar de su historia

Si se confirman los cálculos preliminares, la producción actual tan solo se situará por detrás de las reportadas en las temporadas 2022/2023 y 2024/2025, indicó la Compañía Nacional de Abastecimiento (Conab), organismo dependiente del Ministerio de Agricultura.

No obstante, los números de la última cosecha son inferiores en un 0,5 % en relación con la anterior.

Según la Conab, esa reducción se debe a las "restricciones hídricas" y el "exceso de calor" observados durante las fases de desarrollo de los cultivos tras la cosecha de 2024, principalmente en las regiones centro y sur.

En esas zonas, además, se reportaron focos de incendios que afectaron a parte de los cañaverales.

Ese contratiempo se compensó con un aumento del área destinada a la caña de azúcar, estimada en 8,95 millones de hectáreas, un 2,1 % más frente al ciclo anterior.

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Con todo, Brasil, el mayor productor y exportador mundial de azúcar refinado, proyecta que ha terminado la temporada con "la mayor producción de etanol -biocombustible derivado de la caña- y la segunda mayor producción de azúcar" industrial en la serie histórica de la Conab.

El organismo prevé que, a corto plazo, la mayor oferta internacional de azúcar limitará las subidas del mercado, aunque seguirá habiendo apoyos puntuales por primas de exportación positivas y por la incertidumbre en el entorno externo.