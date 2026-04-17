Bruselas negocia con el futuro Gobierno húngaro la entrega de fondos que congeló por Orbán

Estos contactos buscan cómo activar de forma urgente la entrega de aproximadamente 17.000 millones de euros de fondos de recuperación y de cohesión, que la Comisión retiene por ahora.

La portavoz de la Comisión Europea, Paula Pinho, ha confirmado que la llegada de la delegación es una consecuencia directa de la consulta telefónica del martes entre la presidenta Ursula von der Leyen y Péter Magyar, líder de Tisza y futuro primer ministro, para iniciar el trabajo lo antes posible, informa el portal económico Privatbankár.hu.

El Tisza logró en las elecciones del pasado domingo una supermayoría de 137 de los 199 escaños, y ha acabado así con los 16 años de mandato de Orbán.

Magyar ya adelantó el miércoles que recuperar esos fondos pasa por realizar reformas en temas de corrupción, justicia, libertad de prensa y libertad académica.

De los 17.000 millones, 9.600 forman parte del fondo de recuperación pospandemia que los países sólo pueden solicitar -previo cumplimiento de las reformas pactadas con Bruselas- hasta finales del agosto de este año, una auténtica carrera contrarreloj para Magyar y su nuevo Ejecutivo.