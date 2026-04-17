Cinco detenidos en España y Brasil con la desarticulación de una red de tráfico de cocaína

La operación conjunta de la policía nacional española y la federal de Brasil, desarrollada en varias fases, comenzó en noviembre de 2025 con la detención de tres trabajadores del aeropuerto Josep Tarradellas Barcelona-El Prat que pretendían introducir tres maletas de grandes dimensiones con un total de 162 kilos de cocaína y que, gracias a su labor, evitaban los controles que se realizan a los equipajes.

La policía constató que la droga era extraída por los trabajadores que formaban parte de la red, quienes desviaban la maleta con droga del recorrido habitual del equipaje para su control sin levantar las sospechas del resto de compañeros, según informó la policía española en un comunicado este viernes.

Tras esas detenciones, se analizó la procedencia de los equipajes, que era el aeropuerto de Sao Paulo-Guarulhos de Brasil, y el destino de las tres maletas, que eran iguales en tamaño y fabricadas por una misma marca de prestigio.

Los detenidos están acusados de pertenencia a organización criminal, tráfico de estupefacientes, y tenencia ilícita de armas.

Con la información remitida, los agentes brasileños analizaron imágenes del sistema de videovigilancia y los datos recabados en España y en Brasil, lo que permitió a la policía federal identificar la operativa empleada para introducir droga en el avión sin el control previo establecido.

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Los detenidos en el aeropuerto de Barcelona, recuerda la Policía Nacional, trabajaban en el servicio de asistencia en tierra de aeronaves y contaban con una antigüedad superior a diez años en sus puestos. Algunos de ellos ocupaban cargos de responsabilidad dentro de la empresa, lo que facilitó la labor de la organización criminal.

La red operaba en los dos aeropuertos, primero en la recepción de la droga, llegada en vuelos procedentes de países productores o exportadores de estupefacientes.

Después de extraer las maletas y sacarlas de los controles, otro trabajador y miembro de la red se encargaba de sacarla físicamente del aeropuerto para que, fuera ya del recinto aeroportuario, la pudiera recoger un tercer miembro de la red criminal en España.

El pasado 15 de abril, la Policía Nacional remató la operación en España con la detención de un empresario de la comarca barcelonesa del Baix Llobregat, al que se considera principal responsable de la coordinación de los trabajadores del aeropuerto catalán encargados de sacar las maletas con cocaína.

Se le considera también responsable de los contactos con los suministradores en el país de origen para concertar los envíos, coordinar a los trabajadores de los aeropuertos de origen y recepción final de las maletas.

Durante el registro practicado coincidiendo con al detención, los agentes intervinieron más de 39.000 euros en efectivo, cuatro armas de guerra simuladas, un vehículo de gran cilindrada, una maleta de similares características que las intervenidas en la primera fase, 268 gramos de MDMA (éxtasis) y localizaron una plantación interior de marihuana en fase de crecimiento, con 302 plantas.

La policía considera que con esta última fase de la operación se ha logrado la total erradicación de la red, que constituía "un importante canal de entrada de estupefacientes en nuestro país".

La Policía Nacional destaca, por su parte, "la cooperación internacional policial", que fue "determinante" para "facilitar el intercambio de información e inteligencia entre las policías de ambos países".