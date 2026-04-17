Cineasta francés José Giovanni protagoniza la retrospectiva de 74 Festival de S. Sebastián

Giovanni (1923-2004) dirigió quince películas y trabajó como guionista o adaptador con Jacques Becker, Jean-Pierre Melville, Jacques Deray, Claude Sautet, Henri Verneuil y Robert Enrico, informó este viernes el festival en un comunicado, en el que anuncia el ciclo retrospectivo, que organizará con la Filmoteca Vasca en colaboración con la Española, dentro de su programa Klasikoak.

Nacido en París, en una familia acomodada de origen corso, Joseph Antoine Roger Damiani firmó algunas de las páginas más brillantes de la novela policíaca y el 'polar', el influyente cine policíaco francés, pues dio una mirada y estética al género semejante a la de autores más famosos, como Melville o Deray, con los que colaboró en los años 60 del siglo XX, cuando el género policíaco era una apuesta sólida en el del cine francés.

De su vida, compleja y con zonas oscuras, tomó numerosos argumentos para sus novelas, hasta que Jackes Becker se fijó en la titulada 'La evasión", sobre su estancia en la cárcel -acusado de asesinato y condenado a muerte, aunque la pena le fue conmutada por trabajos forzados-, y decidió llevarla a la pantalla.

En 1963 se inició como guionista y debutó en la dirección con 'La loi du survivant' (1967), un 'polar' en tiempos bélicos con tres de sus temas favoritos: la Resistencia francesa durante la II Guerra Mundial, los ambientes de Córcega y la traición.

A partir de ahí, se dedicó principalmente a la dirección, en la que no tardó en imprimir su estilo propio, crudo y directo, adaptándose a sí mismo o a otros escritores.

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Asesinos a sueldo, policías de barrio, jóvenes rebeldes, la mafia marsellesa, delincuentes marginales grandes robos, presidiarios o buscadores de oro habitaron sus películas.

De los quince largometrajes que dirigió, además de algún filme y episodios televisivos, en sus dos últimos películas, 'Mon ami le traître' (1988) y 'Mon père, il m'a sauvé la vie' (2001) contó desde la ficción experiencias determinantes de su propia vida.