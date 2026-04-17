Comienza en Vilna juicio contra sospechosos de enviar paquetes explosivos por encargo ruso

Tres de los sospechosos -entre los que hay ciudadanos ucranianos, lituanos y rusos- estuvieron presentes en la vista y se declararon todos ellos no culpables, mientras que otros dos, en busca y captura, serán juzgados en rebeldía.

Tras el inicio de la vista, el fiscal Sarunas Astrauskas reclamó que el proceso tenga lugar a puerta cerrada con el fin de no perjudicar las investigaciones en curso para identificar a los cerebros de la red en la que presuntamente estuvieron involucrados.

"Se está identificando a oficiales específicos del GRU y se está buscando a individuos concretos. Se ha proporcionado información al Departamento de Seguridad del Estado", declaró Astrauskas, en apoyo de su petición.

Finalmente, el tribunal decidió que una parte del proceso tenga lugar a puerta cerrada y otra parte en público.

"¿Por qué estoy aquí? ¿Qué he hecho? Soy completamente inocente", declaró durante la vista Vasilijus Kovacs, un acusado que se encuentra en prisión preventiva, mientras que los otros se hallan en libertad con medidas de vigilancia.

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La fiscalía imputa a los cinco -con edades comprendidas entre los 23 y los 69 años- la organización y planificación de actos terroristas en diferentes países, como parte de un grupo terrorista organizado, por la que podrían ser condenados a penas de entre cinco y 15 años de prisión, si son hallados culpables.

Los hechos se remontan a 2024, cuando la supuesta red utilizó los servicios internacionales de paquetería DPD y DHL para enviar presuntamente desde Vilna cuatro paquetes con artefactos incendiarios de fabricación casera, con destino a Polonia y a Reino Unido.

El primer envío, activado de forma preprogramada, explotó en el aeropuerto de Leipzig (Alemania) el 20 de julio de 2024; el segundo, el 21 de julio en un camión que recorría Polonia, y el tercero, un día después en un almacén de Birmingham (Reino Unido).

En total, según la fiscalía, causaron daños por valor de 588.000 euros. El cuarto paquete no llegó a explotar debido a un fallo del dispositivo.