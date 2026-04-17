Corina Machado agradece la solidaridad española y pide aliados para desplazar al "régimen"

"Queda desplazar esta estructura criminal del poder y para ello, y también lo registrará esa historia que escribiremos juntos, requerimos a nuestros genuinos aliados del mundo entero, porque la lucha por la libertad es universal y aquí en España se está librando también la lucha por la libertad de Venezuela y de nuestras naciones".

Así lo afirmó en la sede del Partido Popular (PP) español al inicio de su encuentro con el líder de la oposición española, Alberto Núñez Feijóo, que al recibirla la había calificado de valiente.

"El reto mayor es terminar de concretar el desplazamiento de un régimen que derrotamos primero espiritualmente, después electoralmente y a principios de este año militarmente", añadió.

Para Machado, hoy es necesario "más que nunca" hablar "con la verdad". "Eso requiere un enorme coraje y ustedes lo han demostrado", dijo desde la sede del PP, donde consideró que es el momento de avanzar "en favor de la liberación de todos los venezolanos" y "a través del voto en elecciones en las cuales todos los venezolanos que están afuera también puedan votar".

"Gracias a cada uno de ustedes, nuestros amigos. La historia reconocerá todo lo que han hecho hasta hoy. No estaríamos aquí si no fuera por esta solidaridad enorme que también tiene que ver con su propia libertad y autonomía. Gracias a España, gracias por acoger a tantos compatriotas y hacerlos sentir en su hogar. Pero les adelanto algo: los queremos a todos de vuelta", dijo.

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A su vez, Feijóo reclamó en esa comparecencia conjunta "primero que María Corina pueda volver a Venezuela y segundo unas elecciones libres con calendario explícito y cuanto antes".

A su juicio, Venezuela ha iniciado "un proceso de transición" que "no está terminado", pero "es irreversible" y en el que el PP tiene "muchas esperanzas". Será completo, sostuvo, "cuando no queden presos políticos", se haya acabado con el miedo y los venezolanos "puedan votar sin amenazas, sin fraude y con garantía".

En su discurso, Feijóo consideró que el sitio de España es "con la libertad", con "hispanoamérica libre", "con la democracia" y "con luz y taquígrafos" y "no con la dictadura escondida en el aeropuerto de Barajas".

Aunque hoy haya quien "no está en ese sitio", sí lo está "quien nunca falla", la sociedad española, agregó.

Feijóo explicó que Machado fue recibida en su sede como cuando un presidente autonómico gana unas elecciones, porque ella "ha ganado las elecciones en Venezuela" y por tanto es suya "la legitimidad y la legitimidad moral del pueblo venezolano".

Su trayectoria, añadió, es "un ejemplo de coherencia, pero también de determinación".

"Gracias por poner esos valores por encima y por delante de tu integridad personal, no solo la tuya, sino la integridad personal de tu familia", afirmó Feijóo, quien también le agradeció por no parar cuando quisieron frenarla y no venderse cuando "otros sí lo hicieron".

Machado había llegado hacia las 11.00 (09.00 GMT), donde fue recibida igualmente por otros altos cargos del partido, entre ellos la diputada Cayetana Álvarez de Toledo, amiga suya, además de militantes y ciudadanos, con gritos de "valiente" y "libertad".

Su agenda contempla entre otros recibir esta tarde la llave de oro de la ciudad de Madrid de manos del alcalde madrileño, José Luis Martínez-Almeida, mientras que el sábado dará una rueda de prensa y se verá con la comunidad venezolana en la céntrica Puerta del Sol.