Depardieu retira demanda a televisión pública por manipulación de sus comentarios sexistas

La decisión del actor francés de retirar la demanda fue anunciada por su nueva abogada, Delphine Meillet, al inicio de la vista ante el Tribunal Penal de París.

La demanda también iba dirigida en origen a la presidenta de France Télévisions, Delphine Ernotte-Cunci, a los productores del reportaje y a la productora, Hikari.

Los comentarios de Depardieu tenían contenido sexual explícito sobre varias mujeres, e incluso sobre una niña de 12 años que aparecía en imagen montando a caballo.

Una de las mujeres que aparecía en las imágenes grabadas en 2018 en Corea del Norte era la guía e intérprete, que fue objeto de diferentes comentarios obscenos y sexistas por parte del actor.