EE.UU. sanciona a siete militares proiraníes en Irak por ataques contra estadounidenses

"No permitiremos que las milicias terroristas de Irak, respaldadas por Irán, amenacen vidas o intereses estadounidenses. Aquellos que faciliten la violencia de estas milicias deberán rendir cuentas", declaró el secretario del Tesoro, Scott Bessent en un comunicado.

El departamento afirmó que los sancionados, Kata'ib Hizbulá, Kata'ib Sayyid al Shuhada, Harakat al Nujaba y Asaib Ahl al Haq, lideran grupos que Washington considera terroristas.

"Estas milicias no solo amenazan vidas estadounidenses, sino que también socavan la soberanía de Irak, explotan sus recursos para financiar el terrorismo y atacan a los vecinos de Irak, así como a civiles iraquíes inocentes, con total impunidad", añadió el documento.

El Gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, instó a las autoridades iraquíes a adoptar medidas para desmantelar estos grupos y evitar que usen territorio iraquí para actividades terroristas.

"La Administración mantiene su compromiso de proteger a los estadounidenses en el extranjero, contrarrestar la influencia desestabilizadora del régimen iraní y apoyar a un Irak estable, soberano y próspero", concluyó el comunicado.

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Este anuncio se produce tras más de un mes y medio de conflicto entre EE.UU. e Irán y en medio de tensiones por la situación en el estrecho de Ormuz, paso estratégico por donde transita una quinta parte del petróleo mundial y uno de los principales escollos en la guerra por las consecuencias en el alza de los precios.

Irán reabrió este viernes el estrecho tras el comienzo de la tregua en el Líbano, pero amenazó con cerrarlo de nuevo si Estados Unidos mantiene el bloqueo naval sobre este país, tal y como ha asegurado que hará el mandatario estadounidense.