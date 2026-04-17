El anuncio de la reapertura del estrecho de Ormuz impulsa al DAX 40 a ganar un 2,27 %

El DAX 40 vivió como un impulso las noticias que llegaban desde Irán, que había bloqueado el estrecho de Ormuz como parte de sus represalias en Oriente Medio por los ataques de EE. UU. e Israel, y subió hasta los 24.702,24 puntos.

Ese valor supera los 24.150,54 puntos de la víspera, aunque el selectivo germano aún está por debajo de los 25.284,26 puntos del día anterior al inicio de los ataques de EE. UU. e Israel.

Tanto el MDAX, el selectivo de las medianas, y el TecDAX, vivieron días de subidas, de 3,28 % y de 3,08 %, respectivamente.

Así, el MDAX terminó la semana en 31.952,10 puntos y el TecDAX en 3.765,52 puntos.

Este viernes, Irán anunció que el estrecho de Ormuz se mantendrá "totalmente abierto" hasta el fin del alto el fuego con Estados Unidos, el próximo miércoles, como resultado del comienzo de la tregua en el Líbano anunciada el jueves.

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El presidente estadounidense, Donald Trump, que celebró que "Irán ha acordado no volver a cerrar nunca más el estrecho de Ormuz" en su red Truth Social, también señaló que su país mantendrá el bloqueo naval sobre buques iraníes o que vayan o vuelvan de puertos del país persa.

Trump también afirmó que Irán "está retirando" todas las minas marítimas con la ayuda de EE. UU. para facilitar el tránsito por el estrecho de Ormuz, un paso estratégico por el que circulaba antes de la guerra un 25 % del petroleo mundial.

En este contexto, las firmas alemanas ganadoras del día fueron la tecnológica Infineon, que subió un 5,74 % hasta los 48,65 euros y el fabricante de neumáticos Continental también la jornada con una subida del 5,35 % hasta los 67,68 euros por participación.

Por su parte, el fabricante de motores para aviones MTU Aero Engines, que llegó a subir un 6,29 %, cerró la jornada con una subida de 5,13 % hasta los 346,10 euros por acción.

En el extremo opuesto quedaron la energética RWE, cuyas acciones cayeron un 3,68 % hasta los 55,96 euros por acción, y automovilística Mercedes, cuyas participaciones perdieron un 1,82 % hasta los 52,38 euros por título, al tiempo que la energética E.ON se dejó un 1,80 % hasta los 18,87 euros.