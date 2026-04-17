El IBEX sube un 2,18 % y roza máximos históricos tras el anuncio de apertura de Ormuz

El selectivo español, el IBEX 35, cerró la jornada en 18.484,5 puntos, tras sumar 395 puntos, ese 2,18 %. En lo que va de año, el índice se revaloriza un 6,8 %.

La sesión estuvo marcada por el anuncio del ministro de Exteriores iraní, Abás Araqchí, que provocó una respuesta inmediata en el índice español y en el resto de los parqués europeos.

De la misma manera, el precio del barril de brent reaccionó con un desplome del 10,61 %, situando su precio en los 88,84 dólares a la hora del cierre bursátil del Viejo Continente. El petróleo de Texas (WTI, por sus siglas en inglés) también baja un 12,49 %, y el barril de referencia en EE.UU. se pagaba a 82,86 dólares.

Entre las compañías del selectivo destacó la subida de un 5,94 % de IAG, beneficiada por la bajada del precio del petróleo, clave para el combustible de los aviones, seguida de la del Banco Santander (4,9 %), ArcelorMittal (4,71 %) y Acerinox (4,06 %).

En el lado opuesto, Repsol fue el farolillo rojo de la sesión tras ceder el 5,78 %, junto a las caídas de Cellnex (-2,63 %) y Solaria (-2,34 %).