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17 de abril de 2026 - 13:35

El IBEX sube un 2,18 % y roza máximos históricos tras el anuncio de apertura de Ormuz

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Madrid, 17 abr (EFE).- La Bolsa española subió este viernes un 2,18 % y roza máximos históricos en una jornada marcada por el anuncio iraní de la total reapertura del estrecho de Ormuz hasta el miércoles, coincidiendo con el fin del alto el fuego acordado con Estados Unidos.

Por EFE

El selectivo español, el IBEX 35, cerró la jornada en 18.484,5 puntos, tras sumar 395 puntos, ese 2,18 %. En lo que va de año, el índice se revaloriza un 6,8 %.

La sesión estuvo marcada por el anuncio del ministro de Exteriores iraní, Abás Araqchí, que provocó una respuesta inmediata en el índice español y en el resto de los parqués europeos.

De la misma manera, el precio del barril de brent reaccionó con un desplome del 10,61 %, situando su precio en los 88,84 dólares a la hora del cierre bursátil del Viejo Continente. El petróleo de Texas (WTI, por sus siglas en inglés) también baja un 12,49 %, y el barril de referencia en EE.UU. se pagaba a 82,86 dólares.

Entre las compañías del selectivo destacó la subida de un 5,94 % de IAG, beneficiada por la bajada del precio del petróleo, clave para el combustible de los aviones, seguida de la del Banco Santander (4,9 %), ArcelorMittal (4,71 %) y Acerinox (4,06 %).

En el lado opuesto, Repsol fue el farolillo rojo de la sesión tras ceder el 5,78 %, junto a las caídas de Cellnex (-2,63 %) y Solaria (-2,34 %).