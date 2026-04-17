El Kremlin celebra alto el fuego acordado entre Israel y el Líbano

"Sin lugar a dudas saludamos la decisión del alto el fuego", dijo durante su rueda de prensa telefónica diaria.

Añadió que el Kremlin espera que "durante estos días realmente se logre llegar a acuerdos que permitan evitar la futura repetición de enfrentamientos bélicos".

Sin embargo, no se aventuró a pronosticar si la tregua se prolongará más allá de los diez días anunciados.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este jueves que Israel y el Líbano acordaron un alto el fuego de diez días para lograr la paz, después de sostener "excelentes" llamadas telefónicas con los líderes de ambas naciones.

La tensión entre Israel y el Líbano amenazaba con hacer tambalear el frágil alto el fuego de dos semanas entre Estados Unidos e Irán, que concluirá el próximo 22 de abril mientras se espera que se retomen las conversaciones de paz en Pakistán.

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La cifra de muertos en Líbano por los ataques israelíes de las últimas seis semanas se eleva ya a 2.196, entre ellos 172 niños, y la de heridos a 7.185, de los que 661 son también menores, según las cifras divulgadas este viernes por el centro de Operaciones de Emergencia, perteneciente al Ministerio de Salud Pública.