El Kremlin niega rumores de que Putin no está bien informado por sus subordinados

"No, eso no es cierto", respondió el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, en su rueda de prensa telefónica diaria.

Peskov tampoco quiso seguir discutiendo los rumores generados por los últimos vídeos virales de las blogueras Victoria Bonya y Liluna Jamzatovna (Aiza).

"Ayer me hicieron una pregunta sobre esto, la respondí y no creo que tenga sentido seguir discutiéndolo", declaró Peskov.

Peskov señaló el jueves que el Kremlin había visto el vídeo de Bonya y que estaban actualmente trabajando en los asuntos criticados por la celebridad rusa, conocida por la segunda edición de Dom, el Gran Hermano ruso.

Bonya, que reside en el extranjero, se dirigió esta semana a Putin a través de un vídeo en sus redes sociales en el que asegura que el pueblo y los gobernadores temen al mandatario ruso y no le cuentan toda la verdad.

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"Pero Usted es el presidente de nuestro país y creo que no debemos tener miedo", señaló.

La influencer aseguró que graba el mensaje "en nombre del pueblo", que no se lo ha pedido, pero siente el deber de hacerlo porque ama a su país.

En pocos días, el mensaje de Bonya a Putin cosechó más de un millón de 'me gusta'.

Sin embargo, medios no oficialistas critican que se pueda tratar de una campaña de propaganda para lavar la imagen del presidente ruso ante el deterioro social y económico del país, que hace más de cuatro años inició una ofensiva militar contra Ucrania.

Los expertos señalan que es un recurso muy repetido en la propaganda rusa echar la culpa a los subordinados para lavar la imagen de Putin, quien asumió el poder en el año 2000.