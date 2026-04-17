El primer ministro irlandés recibe apoyos clave ante rumores de moción de censura

Sus valedores subrayaron hoy que no apoyarán una moción de censura para forzar a Martin a abandonar el liderazgo del partido centrista Fianna Fáil y del Ejecutivo de Dublín, de coalición con el democristiano Fine Gael.

La posibilidad de someter al 'taoiseach' (primer ministro) a una moción de confianza ha ganado peso desde que este miércoles los tres diputados más jóvenes del partido firmaron un comunicado muy crítico con la gestión del Gobierno respecto a las protestas, al que se unieron también otros compañeros más veteranos.

Durante seis días la pasada semana, vehículos pesados de transportistas y agricultores, principalmente, bloquearon carreteras e infraestructuras energéticas de todo el país, hasta obligar al Ejecutivo a introducir medidas para abordar el aumento del coste de la vida.

"Es el líder más popular del país y ha mostrado cualidades de liderazgo increíbles. Son momentos difíciles en Irlanda y en todo el mundo, y es ahora cuando se necesita un liderazgo fuerte", aseguró el ministro de Clima, Energía y Medioambiente, Darragh O'Brien.

También los titulares de Protección Social y de Justicia, Dara Calleary y Jim O'Callaghan, respectivamente, han defendido públicamente a Martin, tras recordar que el país necesita unidad para afrontar la inestabilidad global y, a más corto plazo, asumir la presidencia rotatoria de la Unión Europea en el segundo semestre del año.

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Los tres ministros han sido señalados estos días como posibles sucesores del 'taoiseach' al frente del Gobierno y del partido.

El propio Martin aseguró este jueves que no siente que su posición esté amenazada, al tiempo que reconoció que pudo pecar de falta de sensibilidad en su forma de afrontar las protestas sobre el combustible.

"Reconozco la presión extraordinaria que padecen las familias y las personas en todo el país en cuanto al impacto del aumento de los precios del petróleo como consecuencia de la guerra en Oriente Medio", dijo el dirigente irlandés, después de reunirse en Berlín con el canciller alemán, Friedrich Merz.

Martin formó un gobierno de coalición en enero de 2025, pero las críticas a su liderazgo arrancaron ya a finales de la pasado año, cuando su elección personal del candidato a la presidencia de Irlanda, un puesto principalmente representativo, resultó un fiasco.