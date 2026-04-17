El Reino Unido celebra la tregua en el Líbano y pide una paz duradera

"Instamos a todas las partes a aprovechar esta oportunidad. Tanto Israel como Hizbulá deben respetar el alto el fuego", señaló la ministra de Exteriores, Yvette Cooper, en un comunicado.

Durante las últimas seis semanas, el pueblo libanés se ha visto arrastrado a un "conflicto que no deseaba", con consecuencias humanitarias desastrosas, con más de un millón de personas desplazadas de sus hogares, una terrible destrucción y numerosos civiles muertos, incluidos niños, añade.

"Este alto el fuego ofrece una esperanza muy necesaria a la población civil de ambos países: la posibilidad de regresar a sus hogares y que quienes más han sufrido en esta guerra puedan comenzar a reconstruir sus vidas", subraya la titular del Foreign Office.

Agrega que Hizbulá debe cesar sus ataques indiscriminados contra territorio israelí, mientras que Israel debe poner fin a sus operaciones y respetar la soberanía libanesa.

El presidente estadounidense, Donald Trump, anunció el jueves un cese de hostilidades entre el Líbano e Israel, después de que esta semana tuviera lugar en Washington el primer encuentro directo en décadas entre representantes de ambos países.

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La medida entró en vigor más de seis semanas después del inicio de una intensa ofensiva aérea israelí contra el Líbano que, junto a una operación terrestre para tomar toda la franja fronteriza, causó al menos 2.196 muertos, 7.185 heridos y más de un millón de desplazados.